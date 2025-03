Mercado volta a elevar projeção de inflação em 2025, para 5,68%

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 aumentou de 5,65% para 5,68%. A projeção está 1,18 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Um mês atrás, estava em 5,58%. O centro da meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Na ata da sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que o cenário para a inflação de curto prazo é adverso, com destaque para a alta dos preços de alimentos, influenciados pela estiagem e o ciclo do boi e com tendência de propagação. Os bens industriais são pressionados pelo câmbio. A mediana para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,99. Há um mês, estava em R$ 6,00.



Já a mediana para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 se manteve em 2,01% pela terceira semana seguida. Um mês antes, era de 2,03%. O PIB brasileiro cresceu 0,2% no quarto trimestre do ano passado - abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,4%.