Gol retoma voo direto entre Porto Alegre e Florianópolis

A Gol anunciou a retomada dos voos diretos entre Porto Alegre e Florianópolis a partir do dia 31 de maio. A rota, que foi iniciada em 2021, não era realizada desde maio de 2023, segundo a companhia.

Inicialmente, serão três frequências semanais entre as capitais gaúcha e catarinense. As saídas de Porto Alegre ocorrerão às 6h15min nas terças, quintas e sábados, com chegada prevista para às 7h20min. Já os voos partindo de Florianópolis serão realizados às 21h40min nas segundas, quartas e sextas, e o horário previsto para o pouso é às 22h45min.

Os voos serão feitos em aeronaves Boeing 737 com capacidade para até 186 passageiros. As passagens já podem ser compradas no site da Gol, com preços a partir de R$ 651,92.

Dias e horários dos voos Porto Alegre - Florianópolis:

POA 06h15 - 07h20 FLN - terça, quinta e sábado

FLN 21h40 - 22h45 POA - segunda, quarta e sexta