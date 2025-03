Haddad prevê inflação menor em 2025 por causa de supersafra

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na noite desta sexta-feira (7) que a inflação dos alimentos deverá diminuir em 2025, influenciada principalmente pela supersafra prevista para este ano. O ministro acrescentou que a queda do dólar também deverá ajudar na desaceleração inflacionária.

"Eu acredito que uma série de produtos que estão mais caros hoje vão ter os seus preços reduzidos com a entrada da safra, que vai ser muito expressiva esse ano. Vai ser uma supersafra, ao contrário do ano passado", disse em entrevista ao Flow Podcast, na capital paulista.

"A safra do ano passado não foi tão boa, teve um aumento de preço. Teve seca, teve inundação no Rio Grande do Sul, o que afetou produção de arroz, teve seca no Centro-Oeste, afetou outras culturas, você teve problema com o milho, que ficou caro. A galinha come milho, então o frango ficou caro, o ovo ficou caro", acrescentou.



Haddad destacou ainda o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) alcançado pelo País em 2024, que atingiu 3,4%, um dos maiores do mundo. O ministro ressaltou que, em 2025, a elevação do PIB deverá ser um pouco menor em razão da inflação. "A previsão do Ministério da Fazenda é um crescimento de 2,5% para esse ano 2025", disse.



"Previsão é previsão, você pode errar. Mas eu acredito que nós vamos continuar crescendo com um pouquinho mais de moderação por causa da inflação", acrescentou.



Segundo o Haddad, o país terá de "moderar" na oferta de produtos para acompanhar a demanda e não gerar inflação. "A renda das famílias cresceu, elas estão comprando mais e se a oferta não acompanha o crescimento da demanda, você tem um ajuste no preço, que é o que está acontecendo em alguns produtos agora".





"Essa calibragem, ela é fundamental para você continuar crescendo, mas mantendo a inflação minimamente controlada", acrescentou.