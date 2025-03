Circuito Nacional do Setor Elétrico debate tendências e desafios do mercado na Região Sul

Considerado como o ponto de encontro do setor elétrico, o Circuito Nacional do Setor Elétrico (Cinase) será realizado nos dias 11 e 12 de marco, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Organizada pelo Grupo “O Setor Elétrico”, a 49ª edição do evento espera receber cerca de 1,3 mil congressistas e contará com 60 palestrantes.

Conforme nota da CEEE Equatorial, são especialistas em instalações elétricas, provedores de tecnologia, dirigentes de empresas e instituições do setor sediadas no Estado e na região Sul do País. A distribuidora gaúcha apoia e participa do Cinase com stand próprio, onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a empresa, soluções e inovações que trouxe ao Rio Grande do Sul.