Confira quais são os alimentos que terão tarifa zero de importação

reduzir os preços dos alimentos ao consumidor e entrará em vigor nos próximos dias, após serem aprovadas pela Câmara de Comércio Exterior (Camex). O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (6), que vai zerar o imposto de importação de nove produtos alimentícios considerados essenciais. A medida tem o objetivo de, após serem aprovadas pela Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Veja quais alimentos terão os tributos zerados:

• Azeite (hoje 9%)

• Milho (hoje 7,2%)

• Óleo de girassol (hoje até 9%)

• Sardinha (hoje 32%)

• Biscoitos (hoje 16,2%)

• Massas alimentícias (macarrão) (hoje 14,4%)

• Café (hoje 9%)

• Carnes (hoje até 10,8%)

• Açúcar (hoje até 14%)





Além deles, a cota de importação do óleo de palma, atualmente em 65 mil toneladas, subirá para 150 mil toneladas.



Outra medida é a prioridade para os alimentos da cesta básica no próximo Plano Safra, o programa que oferece financiamentos com juros subsidiados pelo governo para a produção agrícola. O objetivo é aumentar o estímulo a produtores rurais que produzam para o mercado interno.



Essa priorização também atinge os óleos de canola e de girassol, que são culturas de inverno.



O governo ainda anunciou a formação de estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), após a queda dos preços. No mês passado, a Conab havia pedido R$ 737 milhões para reconstituir os estoques de alimentos desmantelados nos últimos anos.



Regulação



Haverá a extensão do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Esse sistema descentraliza as inspeções sanitárias, permitindo que estados e municípios façam o trabalho, mas poucas cidades aderiram ao Sisbi.



O SIM limita a venda dos produtos aos municípios, enquanto o Sisbi permite que agricultores familiares consigam vender sua produção para o todo o Brasil. O objetivo do governo é possibilitar, pelo período de um ano, a comercialização em todo o território nacional dos produtos que já foram devidamente certificados no âmbito municipal.



A medida alcança itens como leite fluido, mel, ovos e outros produtos. O governo pretende aumentar o número de registro no sistema de 1.550 para 3 mil municípios.