China e Canadá reagem a tarifas impostas pelos EUA

Após entrarem em vigor as novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - 25% sobre as importações do Canadá e México e uma adicional de 10% contra a China -, os dois países afetados anunciaram medidas retaliatórias nesta terça-feira (4). É esperado que os mexicanos tomem medidas semelhantes.

Pequim retaliou os EUA com um aumento de 15% na tarifa sobre alimentos e outros produtos agrícolas, além de aumentar as restrições de exportação para empresas americanas. A potência asiática também entrou com uma ação na Organização Mundial do Comércio, alegando descumprimento das regras do cartel pelos americanos.



