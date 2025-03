Criptomoedas: bitcoin devolve ganhos com aceno de Trump para ativos digitais e cai mais de 8%

O bitcoin operou com volatilidade nesta segunda-feira (3), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicar no fim de semana os nomes de criptomoedas que devem ser inclusas em uma nova reserva estratégica em estudo, o que impulsionou o valor dos ativos digitais durante boa parte da sessão e levou a moeda digital a se aproximar da marca de US$ 95 mil. No fim da tarde, no entanto, o mercado devolvia o movimento e o bitcoin caía mais de 8%.



Por volta das 17h10, o bitcoin recuava 8,36%, a US$ 85,861.99, enquanto o ethereum baixava avançava 14,78%, a US$ 2.129,71, de acordo com a Binance.



No domingo, em uma publicação no Truth Social, o republicano disse que sua ordem executiva sobre ativos digitais orientou o Grupo de Trabalho Presidencial a avançar em uma Reserva Estratégica de Criptomoedas que inclui XRP (Ripple), SOL (Solana) e ADA (Cardano).



Segundo a AJ Bell, o bitcoin pode subir para níveis acima de US$ 100 mil após o anúncio. "A tão esperada confirmação de uma reserva estratégica de criptomoedas dos EUA ajudou a parar a podridão no mercado de criptomoedas e colocou um novo foguete sob empresas como o bitcoin", escreveu em nota a clientes. De acordo com a empresa, o anúncio mostra que o governo americano pode "comprar criptomoedas em intervalos regulares", impulsionando o rali da moeda digital.



Para a XTB, o ativo digital está em recuperação e os investidores estão apostando em mais ganhos para criptomoedas após o anúncio de Trump. "Ironicamente, uma criptomoeda que foi projetada para ser isolada da interferência do governo e descentralizada, agora depende do governo dos EUA para sua fortuna", menciona o relatório.