Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após PMIs e de olho em reunião anual na China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta segunda-feira (3), com investidores digerindo os dados do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Japão e da China enquanto ficam de olho nas mais importantes reuniões legislativas da China, conhecidas como "Duas Sessões", que acontecem nesta semana.O índice Hang Seng subiu 0,28% em Hong Kong, a 23.006,27 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 3,39% em Seul, a 2.532,78 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,29% em Taiwan, a 22.756,25 pontos. Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 1,70% em Tóquio, a 37.785,47 pontos.Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,12%, a 3.316,93 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,36%, a 10.649,59 pontos. De acordo com o Swissquote Bank, os investidores devem acompanhar a importante reunião chinesa, já que são esperados anúncios de políticas para promover o ajustamento estrutural no sentido da indústria e dos serviços de alta tecnologia, para que o país se afaste da dependência do setor imobiliário.O PMI industrial do Japão subiu de 48,7 em janeiro para 49,0 em fevereiro, enquanto na China o índice subiu de 50,1 em janeiro para 50,8 em fevereiro, alta foi apoiada por aumentos na produção e em novos pedidos em meio às evidências de melhores condições de mercado no país.O apetite por risco foi limitado, em partes, por conta do desentendimento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, após uma reunião em busca pelo acordo de paz com a Rússia, na Casa Branca, na sexta-feira (28).Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta segunda-feira, depois de acumular perdas por duas sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 0,90% em Sydney, a 8.245,70 pontos.