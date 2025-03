Obra para construção da subestação Bagé 3, da CEEE Equatorial, está 30% concluída

A construção da subestação Bagé 3, da CEEE Equatorial, está em pleno andamento e vai ampliar significativamente a capacidade de fornecimento de energia para a região da Campanha. Iniciada em outubro do ano passado, a obra já atingiu 30% de execução e segue dentro do cronograma previsto. A empreiteira responsável pela obra já finalizou a terraplanagem, e está concluindo a instalação dos postes que vão receber as redes de média tensão e outros componentes da subestação. Já estão sendo instaladas também as vigas necessárias para a instalação de equipamentos, como transformadores. De acordo com Fabrício de Mari, executivo de Obras de Alta Tensão da CEEE Equatorial, o bom andamento das obras se deve, em parte, às condições climáticas favoráveis. “A escassez de chuvas nos últimos meses facilitou os trabalhos de terraplanagem e fundação, permitindo que avançássemos conforme o planejado”, destacou. A previsão é que a subestação entre em operação no segundo semestre de 2026, beneficiando cerca de 120 mil habitantes da região. O investimento total supera R$ 28 milhões e inclui, além da construção da subestação, a instalação de um novo transformador de força de 26 megavolts com quatro alimentadores. Atualmente, a região é atendida pelas subestações Bagé 1 e Bagé 2. Com a entrada em operação da Bagé 3, será possível expandir as linhas de distribuição, garantindo maior segurança e estabilidade ao sistema elétrico, que passará a operar de forma interligada. A iniciativa reforça o compromisso da CEEE Equatorial com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e com a qualidade de vida da população gaúcha, demonstrando investimentos concretos em infraestrutura para atender às demandas atuais e futuras da região.