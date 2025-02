Indicador de Incerteza da Economia Brasileira cai 6,1 pontos em fevereiro, mostra FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) recuou 6,1 pontos em fevereiro, a 110,8 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br manteve a tendência de alta ao avançar 0,2 ponto, alcançando 114,4 pontos.

"O Indicador de Incerteza Econômica acomodou as altas registradas nos três meses anteriores e retorna à faixa dos 110 pontos. Durante fevereiro, o peso das incertezas externas foi atenuando, à medida em que o governo Trump adotava menos medidas extremas no terreno comercial do que se previa. No front doméstico, o tema fiscal perdeu destaque no noticiário após a definição do orçamento para 2025 e os ajustes de expectativas com o pacote de cortes anunciado no final de 2024", afirma Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).

Segundo ela, apesar do recuo no mês, o IIE-Br continua em nível de incerteza moderadamente elevada.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

A economista do Ibre destacou ainda que parece haver uma maior convergência dos rumos da inflação e taxa de juros para o ano, quadro que impulsionou a queda do componente de Expectativas.

O componente de Mídia caiu 3,1 pontos, para 113,6 pontos, contribuindo positivamente com 2,7 pontos para a queda do índice agregado. O componente de Expectativas caiu 15,8 pontos no mês, para 94,8 pontos, menor nível desde abril do ano passado, contribuindo de forma negativa com 3,4 pontos para o resultado de fevereiro.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.