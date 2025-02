Acessório óptico criado por empresa gaúcha concorre a prêmio em feira na Inglaterra

O MagTag Lovers, suporte magnético para óculos criado pela empresa gaúcha MagTag, está disputando o prêmio "Acessório Óptico do Ano" na feira 100% Optical, que ocorre neste final de semana em Londres, na Inglaterra. A tag em formato de óculos foi lançada no final de 2024 na Expo Ótica, em São Paulo.

Vinícius de Azambuja Franco, sócio-fundador da MagTag, diz que a ideia para desenvolver o produto ocorreu após um amigo perder o óculos em um aeroporto no exterior. Franco, que é advogado, sempre atendeu empresas e tinha interesse pelo empreendedorismo, e viu nesse episódio a oportunidade para ir atrás de uma solução para evitar perdas ou queda dos óculos.

“A grande paixão do mercado óptico são os óculos, ele é um acessório que além da saúde é de moda porque a pessoa carrega no rosto. Identificamos que existe uma comunidade imensa de pessoas apaixonadas por óculos e por que não desenvolvermos um Mag Tag em formato de óculos?”, conta. Essa foi a motivação para a criação da versão MagTag Lovers, assinada pelo designer óptico Felipe Diniz, que desenha óculos para grandes marcas, e concorre na premiação em Londres.

“Eu e a MagTag temos a felicidade e a honra de compartilhar com vocês a nominação da nossa colab MagTAg Lover ao prêmio #loveeyewearawards do Salão Internacional de Londres 100% Optical”, comemorou Diniz em uma postagem nas redes sociais.

O MagTag é fabricado em metal nobre, revestido em pintura automotiva e de alta durabilidade. Além de óculos, pode ser usado para clip-ons, fones de ouvidos, microfones de lapela, crachás e outras utilidades.

Toda a produção é feita no Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre e Novo Hamburgo. As vendas ocorrem somente para o varejo óptico, atendendo a milhares de lojas do Brasil e outros países da América Latina. “Temos orgulho disso e hoje estamos presentes em todo o Brasil e em alguns países do exterior, rompendo barreiras agora ao chegar nessa grande premiação”, comemora Franco.