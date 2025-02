Início do ano letivo impulsiona aluguéis de imóveis em Porto Alegre

O primeiro bimestre de 2025 movimenta as locações de imóveis residenciais em Porto Alegre. Um dos motivos é o começo das aulas em universidades e faculdades, que traz muitos estudantes do Interior e até de outros estados para a Capital. Na Auxiliadora Predial, as locações aumentaram 10% em janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado. No caso específico dos universitários, o crescimento é de aproximadamente 20% em relação a 2024.

“O mercado de aluguéis em 2025 começou o ano bastante aquecido. O primeiro trimestre é o de maior procura por imóveis pelos clientes, tanto em função das universidades quanto pela troca de empresas e mudanças de estado. O mês de janeiro e fevereiro mostrou-se bastante aquecido. Tivemos um aumento de 10% nas locações realizadas em comparação ao mesmo período de 2024, e no valor dos aluguéis a alta foi de 28%”, avalia Milena Machado, gerente de Locações da Auxiliadora Predial.

Para atender ao nicho de mercado voltado aos estudantes, a empresa lançou o Apê Universitário com diversas facilidades para quem busca uma moradia na cidade. Para ser locatário, não é necessário que o jovem apresente comprovação de renda, desde que os pais ou familiares próximos sejam os fiadores. “Isso contribui para o início do processo de independência, já que o estudante passa a ter inclusive um comprovante de endereço”, afirma. Nessa modalidade, é preciso apresentar o comprovante de matrícula.

A Auxiliadora Predial disponibiliza visita virtual que permite aos interessados conhecer o imóvel mesmo estando fora de Porto Alegre. O tour pode acontecer de duas formas: a imobiliária faz uma filmagem do imóvel e condomínio e encaminha o vídeo, ou é feito chamada de vídeo no imóvel mostrando também as dependências do condomínio e trazendo detalhes de algum ponto que naquele momento o cliente deseje olhar de forma mais aproximada. No site da empresa, filtros ajudam a localizar os imóveis disponíveis para alugar próximos às universidades e faculdades.

Entre os bairros mais procurados pelos estudantes que se mudam para Porto Alegre estão o Jardim Botânico, Partenon, Jardim do Salso e Santana, no entorno da Pucrs, e Farroupilha, Cidade Baixa e Bom Fim, próximos à Ufrgs. “O próprio Centro Histórico é bastante procurado pela facilidade de localização e deslocamento para os demais locais da cidade”, complementa Milena.

A quantidade de dormitórios varia de acordo com cada caso. Para aqueles estudantes que vão morar sozinhos, as unidades de um dormitório ou lofts lideram as buscas. Quem vai dividir o apartamento prefere um local com dois dormitórios, para ter mais privacidade. Há também os que mesmo morando sozinhos optam por apartamentos de dois dormitórios para receber os pais ou outros familiares no final de semana. Segurança na região do imóvel, portaria e alguma infraestrutura de condomínio para momentos de lazer são alguns dos diferenciais que os pais buscam para a moradia dos filhos na Capital.

Milena lembra que o início de ano é um período de alta procura e baixa oferta e, portanto, é fundamental que, ao encontrar o imóvel de interesse, a locação seja realizada o mais breve possível. “Pode ser que amanhã ele não esteja mais disponível. É preciso estar organizado, compreender qual a necessidade de imóvel em relação a mobília e localização e orçamento que pode investir na locação do imóvel”, orienta.

Do ponto de vista de quem é proprietário, ter um imóvel próximo a uma universidade é um ótimo investimento. Se estiver mobiliado ou semi, a procura é maior ainda, e a valorização chega a ter uma diferença de 30% a mais no valor do aluguel.