Ambiente de negócios favorável facilita abertura de empresas no RS, aponta presidente da Junta Comercial

O Rio Grande do Sul é o Estado com o maior número de empresas abertas no 3º quadrimestre de 2024, de acordo com o Mapa de Empresas divulgado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Essa posição é atribuída a um ambiente de negócios mais favorável nos municípios gaúchos que permite a abertura de uma empresa em até 10 minutos, de forma gratuita, e online, segundo a presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren Momback Mazzardo. Além disso, no Estado, conforme a presidente da Junta Comercial, o tempo médio para abrir uma empresa de qualquer tipo na Junta Comercial, em Porto Alegre, é de duas horas e de sete horas nos demais municípios. No Brasil, o tempo médio para abertura é de 18 horas.

Outro fator apontado pela dirigente é o projeto Tudo Fácil Empresa, que está em funcionamento em 61 municípios, responsáveis por quase 60% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. "Estamos trabalhando em mais 150 cidades e o nosso objetivo é colocar a plataforma até o final do governo Eduardo Leite nos 497 municípios gaúchos", comenta. Para Lauren Mazzardo, a posição de destaque do Rio Grande do Sul no ranking Mapa de Empresas decorre do ambiente de negócios mais rápido para abrir uma empresa - com menos burocracia e mais simplificado porque todos os processos da Junta Comercial estão digitalizados.

Segundo a presidente da Junta Comercial, outra medida que coloca o Estado com o maior número de constituições de empresas nos últimos quatro meses de 2024 (setembro, outubro, novembro e dezembro) diz respeito ao aumento do acesso ao crédito e ao programa de incentivo a novos negócios. Conforme Lauren, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) tem diversos projetos para atrair indústrias ao Rio Grande do Sul. "Esse conjunto de ações faz com que as pessoas vejam o Rio Grande do Sul como um local que é bom para investir", acrescenta.

Em 2025, segundo a presidente da Junta Comercial, a entidade estará percorrendo os municípios gaúchos para divulgar a plataforma Tudo Fácil Empresas. Durante a Assembleia de Verão 2025 da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), realizada na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá, Lauren Mazzardo divulgou o projeto, que segundo ela, não tem custos para os municípios. Além disso, ela divulgou o Tá Na Mão Empresas, que possibilita a abertura de empresas pelo WhatsApp. O processo é realizado pelo número (51) 98137.0160 por meio de perguntas e respostas no chat do aplicativo.

O empresário e desenvolvedor de negócios, Leonardo Oliveira, um dos idealizadores do programa Gestão de Impacto, destaca que a posição do Rio Grande do Sul no Mapa de Empresas é um reflexo do dinamismo econômico do Estado e da questão de resiliência dos empreendedores gaúchos, principalmente em razão do ano desafiador que foi 2024 em razão das enchentes. "Foi criado um ambiente favorável de negócios no Estado menos burocrático e com mais incentivo aos empreendedores", comenta.

De acordo com Oliveira, a liderança pode ser atribuída também a atuação da Junta Comercial e do governo estadual em desburocratizar e digitalizar processos que agiliza a abertura de empresas. "O Rio Grande do Sul está criando uma consciência coletiva de mentalidade empresarial positiva comparada aos últimos anos ao facilitar a abertura de novos negócios", explica Oliveira, que é idealizador do programa de imersão voltado para empresários que buscam impulsionar negócios através de estratégias e ferramentas de gestão.

O Mapa de Empresas publicado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte aponta o Rio Grande do Sul como o Estado com maior percentual de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2024. O boletim aponta que foram constituídos 83.602 novos empreendimentos no período, que representa um aumento de 4,1% em relação ao segundo quadrimestre de 2024 e 17,5% em relação ao terceiro quadrimestre de 2023.

No segundo quadrimestre do ano passado, foram abertas 80.267 empresas. O Rio Grande do Sul também ocupa o segundo lugar entre os estados com menores tempos de abertura de empresas no terceiro quadrimestre de 2024, contabilizando o total de nove horas para que o empreendedor possa abrir uma nova empresa. Em relação ao terceiro quadrimestre de 2023, o Mapa aponta para uma queda de três horas no tempo de abertura de novos empreendimentos.