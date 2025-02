Petrobras tem prejuízo de R$ 17 bilhões no 4º tri de 2024; lucro anual caiu 70,6%

A Petrobras fechou o quarto trimestre de 2024 com um prejuízo líquido de R$ 17 bilhões, revertendo o lucro de R$ 31 bilhões registrados no mesmo período de 2023. A estatal divulgou o resultado financeiro na noite desta quarta-feira (26).



A receita de vendas no período, R$ 121,26 bilhões, caiu 9,7%, frente ao quarto trimestre de 2023 (R$ 134,25 bilhões), e 6,4% em relação ao terceiro trimestre do ano (R$ 129,58 bilhões).



Já o Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, ficou em R$ 40,96 bilhões no quarto trimestre de 2024, queda de 38,7% em comparação a igual intervalo de 2023, e recuo de 35,7% em relação ao terceiro trimestre de 2024.



Com isso, em todo o ano de 2024, o lucro líquido da Petrobras somou R$ 36,6 bilhões, 70,6% a menos que o registrado no exercício de 2023, de R$ 124,6 bilhões.



No mesmo comparativo, a receita de vendas caiu 4,1%, para R$ 490,82 bilhões, ante R$ 511,99 bilhões em 2023. Com relação ao Ebitda, houve queda de 18,2% na passagem de um ano ao outro, para R$ 214,41 bilhões ante R$ 262,22 bilhões em 2023.