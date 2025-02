Conhecimentos adquiridos durante viagem aos Países Baixos serão aplicados no Plano Rio Grande

A comitiva do governo do Rio Grande do Sul encerrou nesta quarta-feira (26) a missão oficial aos Países Baixos com uma agenda no Ecoshape, instituição que coordena projetos baseados na abordagem Building with Nature – construir com a natureza. Os conhecimentos adquiridos durante a viagem, que teve início na sexta-feira (21) e contou com visitas a diversos projetos de combate a inundações implementados na Holanda, servirão de subsídios para as iniciativas do Plano Rio Grande de reconstrução do RS após as enchentes de maio de 2024.

"Concluímos esta missão com a certeza de que o caminho que estamos traçando no Rio Grande do Sul está alinhado às melhores práticas globais. Os Países Baixos nos mostram que é possível transformar desafios climáticos em oportunidades de desenvolvimento e inovação", afirmou o governador Eduardo Leite.

O grupo formado por integrantes do governo gaúcho e da prefeitura de Porto Alegre, entre eles o prefeito Sebastião Melo, conheceu projetos e instituições de referência em gestão hídrica e resiliência climática. Os integrantes puderam conferir sistemas de proteção costeira como o Sand Engine e soluções urbanas como as praças d'água de Rotterdam, entre outras medidas adotadas na Holanda.

"O que levamos daqui é também um aprimoramento da nossa mentalidade. Os neerlandeses aprenderam a trabalhar com a natureza e não contra ela, a dar espaço para a água em vez de apenas tentar contê-la, a integrar proteção e desenvolvimento urbano. São princípios que, guardadas as diferenças entre cada região, ajudam a nortear o nosso trabalho de reconstrução e adaptação", destacou Leite.

Segundo o governo do Estado, entre os principais aprendizados da missão estão a importância de um sistema de governança bem estruturado, com definições claras de responsabilidades e financiamento sustentável, o valor de soluções multifuncionais que combinam proteção contra enchentes com outros benefícios (lazer, biodiversidade, desenvolvimento urbano), a necessidade de um planejamento de longo prazo, capaz de antecipar cenários futuros e adaptar-se às mudanças climáticas e o papel fundamental da ciência e inovação no desenvolvimento de soluções mais eficientes e sustentáveis.

A comitiva do RS inicia a viagem de retorno ao Brasil nesta quarta-feira (26). O governador Eduardo Leite reassume o cargo nesta quinta (27).