Vinculado à prefeitura, Sine Municipal terá nova sede no Centro Histórico

O Sine Municipal, que é vinculado à prefeitura de Porto Alegre, terá uma nova sede no Centro Histórico. O município encaminha nas próximas semanas uma definição sobre o novo prédio que vai atender os trabalhadores que vão em busca de vagas de emprego na Capital.

A prefeitura não utilizará mais a estrutura onde funcionava o antigo Sine Municipal, na avenida Sepúlveda, na região central da cidade. A unidade municipal ocupava um espaço no prédio que pertence ao Ministério do Trabalho e Emprego - vinculado ao governo federal. O local que alagou nas enchentes de maio era cedido à prefeitura de Porto Alegre para o atendimento dos trabalhadores. Fechado desde maio do ano passado, o espaço, nesse momento, segundo a superintendência regional do Trabalho e Emprego, passa por reformas.

• LEIA MAIS: Plano de trabalho de ações no bairro Arquipélago será apresentado em março

Por enquanto, o atendimento do Sine Municipal que funcionava na rua Sepúlveda é realizado em cinco subprefeituras. As pessoas são atendidas de maneira presencial em cinco locais, de segunda a sexta-feira. Na subprefeitura Nordeste, das 9h às 17h (rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana, Parque Chico Mendes), e na Subprefeitura Cruzeiro, das 9h às 17h (rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Tereza).

Na subprefeitura Restinga, o público é atendido das 9h às 12h e das 13h30 às 17h (rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga). Na subprefeitura Norte, o serviço funciona das 9h às 17h (rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi). Na subprefeitura Humaitá/Navegantes, os trabalhadores interessados nas vagas de emprego recebem atendimento das 9h às às 17h (avenida Cairu, 721, terminal de ônibus, no bairro Navegantes).