Festival do Azeite Nostra Olivas será realizado em Gramado em março

Os apreciadores do azeite de oliva terão uma programação especial em Gramado no mês de março. Serão três finais de semana do 1º Festival do Azeite Nostra Oliva na Serra gaúcha. Os visitantes poderão conferir durante oito dias (8,9,14,15,16,21,22 e 23 de março) experiências imersivas no universo dos azeites. Durante a programação, será possível acompanhar todas as etapas de produção do azeite de oliva extravirgem, desde a colheita manual de azeitonas, extração, envase e rotulagem.

A festividade celebra a safra 2025 de azeitonas no Olivas de Gramado e ocorrerá nos três finais de semana de março com vagas limitadas. Entre as vantagens do evento, o participante poderá levar para casa uma garrafa de 250 ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído. O produto contém mais antioxidantes em relação ao extravirgem convencional por ter uma concentração maior de polifenóis, fitonutrientes indicados para o combate e prevenção a enfermidades crônicas, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. e ocorrerá nos três finais de semana de março com vagas limitadas. Entre as vantagens do evento, o participante poderá levar para casa uma garrafa de 250 ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído. O produto contém mais antioxidantes em relação ao extravirgem convencional por ter uma concentração maior de polifenóis, fitonutrientes indicados para o combate e prevenção a enfermidades crônicas, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares.

As atividades do Nostra Oliva possibilitarão vão gerar conhecimento sobre a diversidade sensorial e de sabores dos azeites, além de difundir a olivicultura incentivando o hábito saudável do consumo de azeite. "Proporcionaremos aos visitantes a possibilidade de conhecer todo o processo de colheita e extração do premiado azeite de oliva extravirgem. Uma experiência inédita no Brasil", destaca o azeitólogo e idealizador do Nostra Oliva, André Bertolucci.



A jornada do participante durante o festival será completada pela degustação sensorial harmonizada de azeites - oficina com introdução a análise sensorial de azeite de oliva, passeio de Expresso Olivas, o qual consiste em um tour pelo Olivas de Gramado para contemplação das paisagens que existem no parque. O roteiro de atividades do Nostra Oliva incluiu um Piquenique Toscano ao ar livre, que será servido em meio ao olival.

O visitante poderá saborear azeites especiais, queijos coloniais, vinhos, espumantes e outras iguarias da região, além de um exclusivo chopp de oliva. As experiências únicas que serão geradas na primeira edição do festival, serão finalizadas no Olivas Sunset. Outras vantagens dos participantes do evento são um chapéu Panamá personalizado do Olivas, uma sacola ecológica customizada do Nostra Oliva, ingresso para o parque e cupom de 20% de desconto para a compra de produtos da Azeiteria, um espaço dedicado exclusivamente aos azeites da grife Olivas de Gramado.

Inaugurado em 2018, o Olivas de Gramado possui mais de 150 hectares e uma plantação com mais de 12.600 pés de oliveiras. No pomar do Olivas, são cultivadas Arbequina, Manzanilla e Picual (espanholas), Frantoio e Ascolana (italianas) e a grega Koroneiki. Além de produzir premiados extravirgens, a empresa também dispõe de uma linha de azeites aromatizados artesanais com especiarias e frutas, criados a partir de insumos produzidos na propriedade e com identidade regional, além de coleções especiais desenvolvidas pelo azeitólogo, André Bertolucci.

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos por R$ 399,00 individual de forma antecipada pelo site www.olivasdegramado.com.br/nostraoliva ou pelo WhastsApp da Central de Atendimento (54) 99610.7626. O valor inclui ingresso para o parque, degustação sensorial harmonizada de azeites, imersão 360º, área vip no Olivas Sunset, passeio de Expresso Olivas, piquenique toscano, sacola ecológica customizada do Nostra Oliva, chapéu Panamá personalizado do Olivas de Gramado, garrafa de azeite 250 ml não filtrado, extraído na hora e colheita manual de azeitonas.