Sistema Fiergs garante estar mobilizado e apto para atender a demanda do polo naval

retomada do polo naval de Rio Grande com a assinatura pelo presidente Lula estimado em R$ 1,7 bilhão, deve gerar cerca de 2 mil empregos. na manhã desta segunda-feira (24), do contrato para a construção de quatro navios, já está mobilizando o setor industrial do Estado. O empreendimento,

"O investimento trará uma demanda forte na capacitação de pessoas, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está preparado para atendê-la", afirma a diretora geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta.



A diretora destaca que a infraestrutura do Senai-RS conta com capacidade para atender as demandas da área de petróleo e gás, mecânica, soldagem, elétrica, eletrônica, automação e logística, entre outras. "É com alegria que recebemos esta notícia e nos colocamos à disposição para ajudar a construir um cenário facilitador do desenvolvimento da região, do Estado e do país", disse ela, lembrando que a gestão atual, conduzida pelo presidente Claudio Bier, prioriza a aproximação com o interior, assim como o atendimento a todos os setores industriais.