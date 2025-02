Evento no Estaleiro lotou hotéis de Rio Grande já no final de semana

O evento contou com um grande contingente de funcionários da Transpetro, Petrobras e do governo federal, vindos do Rio de Janeiro e de cidades como Paranaguá, no Paraná, cidade que abriga a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), além da equipe responsável pela segurança da comitiva presidencial, que lotou os hotéis de Rio Grande a partir da sexta-feira. Na noite de domingo, já não havia quartos disponíveis, e alguns hóspedes queixavam-se de problemas nas reservas.

Com o contrato, o afluxo de trabalhadores do setor naval e petrolífero deve aumentar. Em 2015, durante o auge das atividades do Polo Naval, o município de Rio Grande concentrava cerca de 7,2 mil dos 8,5 mil postos de emprego do segmento no Rio Grande do Sul. Em todo o país, o setor chegou a ter 80 mil trabalhadores, mas entrou em crise com a suspensão de contratos após o início da Operação Lava Jato. Em 2022, o número de trabalhadores havia caído a pouco mais de 23 mil.

No caso de Rio Grande, o encerramento das atividades trouxe um impacto significativo para a economia local. Em dezembro, logo após o consórcio Ecovix/Mac Laren vencer a primeira etapa do certame, o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, celebrou a chance de retomada do complexo, salientando "a possibilidade de um novo momento de desenvolvimento, trazendo geração de muitos empregos para a região", disse à época.