Motoristas têm até sexta-feira para obter desconto de 22,40% no IPVA

Os proprietários de veículos no Rio Grande do Sul têm até a próxima sexta-feira (28) para obter o desconto máximo de 22,40% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Quem realizar o pagamento em cota única até o último dia útil do mês tem desconto de 3% pela antecipação e pode obter os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão. Os descontos para bons motoristas são para os proprietários de veículos que não cometeram infrações no trânsito pelo período mínimo de um ano. Para os condutores que não tiveram registro de infrações nos sistemas de informações do Estado, no período entre 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2024 (três anos), a redução será de 15%.

• LEIA MAIS: Apesar das cheias, RS arrecada mais de R$ 50 bilhões em ICMS pela 1ª vez na história



Já quem não teve multa depois de 1º de novembro de 2022 (dois anos) recebe desconto de 10% e, depois de 1º de novembro de 2023 (um ano), tem direito a um benefício de 5%. O desconto do Bom Cidadão é uma modalidade do programa Nota Fiscal Gaúcha. Dividido também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte (pessoa física) no NFG e a solicitação de notas com CPF na hora da compra. O desconto máximo de 5% é para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que somar entre 51 e 99 documentos fiscais devidamente registrados. Já(dois anos) recebe desconto de 10% e, depois de 1º de novembro de 2023 (um ano), tem direito a um benefício de 5%. O desconto do Bom Cidadão é uma modalidade do programa Nota Fiscal Gaúcha. Dividido também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte (pessoa física) no NFG e a solicitação de notas com CPF na hora da compra. O desconto máximo de 5% é para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que somar entre 51 e 99 documentos fiscais devidamente registrados.

O motorista que escolher o Pix deve gerar o QR Code, e aquele que utiliza a rede credenciada pode realizar o processo por meio do aplicativo do seu banco. Os condutores que optaram pelo parcelamento em seis vezes, também terão o respectivo desconto na parcela de março (1%). O aplicativo do IPVA RS pode ser baixado ou atualizado para dispositivos móveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS). Para uso em computador ou notebook, é possível acessar o site, e utilizar seus serviços a partir do login da conta gov.br. O tributo pode ser pago no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção de Pix está disponível em mais de 760 instituições.