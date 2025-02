Presidente Lula participa de evento de ampliação da frota do Sistema Petrobras em Rio Grande

Nesta segunda-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Rio Grande, onde participa do evento de assinatura de contrato da Transpetro para a aquisição de quatro navios da classe Handy, que serão usados no transporte de derivados de petróleo (como diesel e gasolina) na costa brasileira. Contando com 15 a 18 mil toneladas de porte bruto, cada embarcação custa US$ 69,5 milhões. A solenidade, que acontece às 10h30min, no Estaleiro Rio Grande, contará, ainda, com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard e do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, entre outras autoridades.

Os navios são os primeiros de um conjunto de 25 embarcações de cabotagem previsto pelo Programa de Renovação e Ampliação da Frota, lançado pela Transpetro em julho deste ano para atender prioritariamente às demandas de transporte de produtos da Petrobras. Segundo Magda Chambriard, o programa "é essencial para o Sistema Petrobras e um grande reforço de capacidade logística, garantindo o aumento do transporte de derivados na costa brasileira e reduzindo a exposição às oscilações dos custos de afretamento, principalmente desse tipo de unidade, que têm baixa liquidez no mercado".

A retomada de encomendas na indústria naval brasileira é promessa de campanha de Lula, que em seus primeiros mandatos fomentou o último ciclo de incentivos ao setor, encerrado após a descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Neste terceiro mandato do presidente, além da compra de navios pela Transpetro, a Petrobras vem investindo diretamente em encomendas de barcos de apoio à produção de petróleo em alto mar, também com incentivos à construção no Brasil.