BRDE inaugura escritório de representação em Brasília na próxima terça-feira

A partir da próxima terça-feira (25), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) terá maior presença institucional na capital federal. A inauguração do escritório de representação em Brasília (DF) está marcada para às 17h, em evento que deverá contar com a presença do governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, e demais lideranças politicas e de organismos financeiros nacionais e internacionais com os quais o BRDE mantém parceria. O espaco ficará responsável por acompanhar de perto as pautas prioritárias junto aos órgãos públicos e demais instituições bilaterais, em especial para agilizar as novas operações de captação de recursos.

“Estamos em meio a um forte processo de diversificação do nosso funding e todos os bancos internacionais têm escritórios estabelecidos em Brasília, sem falar que as principais decisões que impactam a nossa atividade, o mercado financeiro e as políticas de desenvolvimento são tomadas na capital federal”, destacou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior. O escritório está instalado na quadra comercial de Brasília e entrará em funcionamento no mesmo dia, inclusive recebendo a reunião quinzenal da Diretoria do banco.

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), entidade que reúne as instituições de fomento do País, igualmente tem sede e realiza suas reuniões rotineiras e assembleias em Brasília. Desde sua criação, o BRDE já dispõe de uma mesma estrutura na cidade do Rio de Janeiro (RJ), que cuida das relações de parceria com o BNDES e com a Financiadora de Projetos e Pesquisa (Finep), que seguem como as principais fontes de recursos para novos investimentos na região Sul.

O BRDE fechou 2024 muito próximo de atingir R$ 6 bilhões em novos investimentos no Sul do País. Mesmo diante de um cenário desafiador em termos de acesso ao crédito, a marca histórica de R$ 5,970 bilhões superou em cerca de R$ 140 milhões o volume de financiamentos registrado no ano anterior. O setor do agronegócio fechou o ano com R$ 1,934 bilhão em novos contratos, seguido muito de perto pelo comércio e serviços (R$ 1,920 bilhão). Com fortes investimentos em inovação e desenvolvimento de novos produtos, a indústria somou R$ 1,406 bilhão nos estados onde o BRDE opera.