INSS libera extrato do Imposto de Renda 2025; saiba como consultar

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem consultar o documento para declarar o Imposto de Renda 2025, caso seja obrigado a prestar contas à Receita.

• LEIA TAMBÉM: Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

O prazo para declarar o IR neste ano, que tem como base o ano de 2024, está previsto para começar em 17 de março.

Deve entregar a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024, incluindo salários, aposentadorias, aluguéis e prestação de serviços como autônomo.

Os dados finais, no entanto, ainda serão divulgados. Há também outras regras que indicam a necessidade de apresentar a declaração.

Quem é obrigado a declarar e perde o prazo, que vai até 30 de maio, paga multa de 1% sobre o imposto devido no ano. O valor mínimo é de R$ 165,74.

Aposentados a partir de 60 e de 80 anos têm prioridade para receber a restituição, que começa a ser paga em maio.

Além da aposentadoria, é preciso informar movimentações bancárias e bens, como casa, apartamento, terreno ou carro que possui. Também é possível deduzir despesas com saúde e educação ou mesmo previdência privada.



VEJA COMO ACESSAR O EXTRATO DO IMPOSTO DE RENDA DO INSS:



• Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

• Informe CPF e senha de acesso do portal Gov.br

• Na página seguinte, vá do lado esquerdo da tela e clique em "Outros serviços"

• Clique em "Meus benefícios"

• Em seguida, clique sobre o número do benefício ativo

• Depois, vá em "Extrato do IRPF" à direita da tela

• Em seguida, aparecerá o extrato do Imposto de Renda com informações do seu pagamento durante o ano de 2024

• Desça até embaixo da baixa para baixar o documento e guardar em seu computador ou celular

O aposentado que trabalha precisa informar ao fisco, além da aposentadoria, o rendimento do emprego. Quem acumula aposentadoria com pensão também deve declarar as duas rendas. Se tiver dependentes, o rendimento recebido pelo dependente precisa estar na declaração.

Aposentado acima de 65 anos tem direito à isenção extra do Imposto de Renda a partir do mês de aniversário.

Para receber restituição maior ou pagar menos imposto no ano, o aposentado pode deduzir gastos permitidos por lei, como despesas com saúde e educação, por exemplo, suas e de seus dependentes.

A dedução dos gastos com saúde não tem limite, mas é preciso ter documentos que comprovem as despesas, sob pena de cair na malha fina.

Prioridade no pagamento da restituição

Os aposentados com 80 anos ou mais seguem tendo a prioridade máxima para o reembolso dos valores do fisco.

VEJA A ORDEM DE PRIORIDADE DA RESTITUIÇÃO DO IR:



1 - Idosos com 80 anos ou mais

2 - Idosos com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e/ou doença grave

3 - Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério

4 - Contribuintes do Rio Grande do Sul

5 - Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix

6 - Demais contribuintes

Entre as pessoas que estão no mesmo grupo de beneficiados, o desempate é feito pela data de entrega.