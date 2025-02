Com ampliação das posições, Salgado Filho poderá receber aeronaves maiores

A partir de março, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, contará com mais três posições para receber aeronaves de grande porte. A mudança de configuração do pátio de aeronaves traz mais atratividade para o aeroporto, pois permitirá que mais aeronaves de grande porte estejam estacionadas de forma concomitante.



A obra já estava prevista pela Fraport Brasil e faz parte da melhoria contínua da infraestrutura aeroportuária,sem relação com a enchente de maio de 2024. O pátio, que hoje tem duas posições para receber aeronaves maiores, passará a ter cinco. As aeronaves de grande porte são as com maior envergadura da asa ou que possibilitam o transporte de mais passageiros a bordo, por exemplo, como no caso dos equipamentos de código Eco (envergadura de 52m a 64,9m) ou Delta (de 36m a 51,9m).

Quando essas posições não estiverem ocupadas por equipamentos maiores, podem receber mais de uma aeronave menor, como as de código Charlie (envergadura de 24m a 35,9m), aeronaves mais utilizadas pelas companhias aéreas brasileiras em voos domésticos.



Conforme o gerente de Planejamento da Fraport Brasil, Diógenes Sartor “isso traz mais flexibilidade para o nosso pátio. A partir dessa melhoria, poderemos atender até cinco grandes aeronaves simultaneamente”. A ampliação é vista como um atrativo para as companhias aéreas, que podem conduzir mais passageiros e cargas em apenas um voo, com um equipamento maior. A ampliação também permite, por exemplo, a expansão no número de rotas de longo alcance a partir de Porto Alegre.

A concessionária possui 10 pontes de embarque (equipamento também conhecido como finger) maiores, adequadas para uso nos grandes equipamentos. Assim, o desembarque de passageiros pode ser feito simultaneamente em dois pontos da aeronave.



Na obra, as três novas posições recebem o chamado concreto rígido, adequado para suportar o peso de aeronaves de grande porte. O trabalho, que será concluído em março, não impacta a operação do aeroporto, que flui normalmente com chegada e partida de voos nacionais e internacionais. O aeroporto de Porto Alegre conta com 24 posições para aeronaves de aviação comercial.