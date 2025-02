Panamá quer ampliar presença de turistas brasileiros no país

Famoso pelo canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico e por ser um dos principais hubs da aviação nas Américas, o Panamá vem investindo na divulgação de outros atrativos para alavancar o turismo local. Além do Canal do Panamá, o país conta com belas praias, montanhas, farta diversidade cultural, gastronômica e biodiversidade, o que contribui para que deixe de ser apenas uma escala no roteiro de viagem e se firme como destino final. Em 2023, 72 mil brasileiros visitaram o país, e as projeções do Visit Panama, entidade de promoção turística, é que o número tenha crescido para 74 mil no ano passado e siga expandindo.

Boca del Drago, destino na província de Bocas del Toro, no Panamá Visit Panamá/Divulgação/JC

Um dos fatores que favorece a escolha pelo Panamá é a oferta de voos saindo de sete capitais brasileiras operados pela Copa Airlines. Segundo Gabriella Rodríguez, gerente de Comercio de Viajes do Visit Panamá, o Brasil é o terceiro emissor de turistas ao país. A principal porta de saída a partir do território nacional é São Paulo (38 voos semanais), enquanto Porto Alegre oferece quatro voos, retomados em dezembro do ano passado. “Porto Alegre tem um grande potencial para atrair turistas para o Panamá. Em 2023 estava na posição número quatro entre as cidades do Brasil, e no ano passado lamentavelmente caiu um pouco”, explicou Gabriella, que participou de um road show com operadores de turismo nesta quarta-feira (19) na capital gaúcha.

O tempo médio que os turistas brasileiros ficam no Panamá aumentou, passando de 4 para 8 dias. Uma novidade lançada recentemente pela Copa Airlines deve alavancar ainda mais a permanência dos viajantes no país. A empresa começou a vender passagens pela modalidade “stop over”, que permite uma parada no Panamá na viagem a um dos outros destinos operados pela companhia sem cobrança adicional por um período de 24h até 7 dias.

O Panamá dispensa a exigência de visto de entrada e tem o espanhol como idioma. A moeda é o Balboa, mas o país é dolarizado, o que permite utilizar facilmente a moeda norte-americana.

O vulcão Barú é ponto mais alto do Panamá e o único lugar do mundo onde se pode ver os oceanos Atlântico e Pacífico Visit Panamá/Divulgação/JC

Dentre os destinos turísticos destacam-se a ilha de Bocas del Toro, junto ao mar caribenho, ideal para quem quer ficar junto à natureza; a Riviera Pacífica, região onde estão localizados diversos resorts all inclusive e área para prática de mergulho e surf; Terras Altas, onde há um vulcão; Colón, zona franca com lojas de marcas famosas, e a cidade do Panamá.

A gastronomia é baseada nas raízes dos povos nativos mesclada a dos colonizadores espanhóis e a dos africanos. Os brasileiros que visitarem o país poderão se deliciar com peixes, frutos do mar e outros pratos, e também o nosso conhecido arroz e feijão.

A gastronomia do Panamá une elementos dos povos indígenas, espanhóis e africanos Visit Panamá/Divulgação/JC

Fora da rota de passagens de furacões e com temperatura em torno de 27°C, o Panamá pode ser visitado em qualquer período do ano. “Na época de chuva, pode chover 30 min, 40 min e em seguida vai sair um sol de praia incrível”, garante Gabriella.

O território do Panamá ocupa uma área de 75.517 km², o que facilita para conhecer várias atrações turísticas. Com atrações que passam pela rica cultura local, belíssimas praias, centros de compras, roteiros de aventura e natureza, o país recebe visitantes das mais variadas faixas etárias, desde famílias a aventureiros e outros perfis de público.

Dois centros de convenções na cidade do Panamá estão preparados para a realização de grandes eventos, e são mais uma das iniciativas do governo para levar mais gente ao país. Outra aposta é a oferta do turismo kosher, dedicado à comunidade judaica, com opções de alimentação, hospedagem e sinagogas. “Temos um grande supermercado kosher e 50 opções de restaurante”, exemplifica.