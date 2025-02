Lula diz que economia do Brasil crescerá 3,8% em 2025

Com Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o Brasil irá crescer 3,8% em 2025. De acordo com Lula, a economia brasileira continuará crescendo e a inflação permanecerá controlada.



"Nós vamos crescer 3,8%. Em qualquer pesquisa voluntariosa que alguém tentar insinuar do crescimento, vai ser derrotada, porque a economia vai continuar crescendo, a inflação vai continuar controlada e tudo vai melhorar neste país", disse Lula, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (19), ao lado do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

Brasil e Portugal assinaram 19 acordos bilaterais em áreas como saúde, segurança pública, turismo e ciência e tecnologia. Os atos ocorreram após a 14ª Cimeira Brasil-Portugal, presidida pelo presidente Silva e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"O intercâmbio com Portugal está adquirindo um perfil diversificado, com integração de cadeias produtivas relevantes e que favorecem a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado. A expectativa é que essa relação se aprofunde ainda mais quando o Acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor", disse Lula, em declaração à imprensa, sobre o acordo comercial negociado por mais de 20 anos e finalizado no ano passado.