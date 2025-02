Sine Municipal não funciona mais no Centro de Porto Alegre; veja para onde foi

Fechada desde de maio de 2024, em razão da enchente, a sede do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda, no Centro Histórico de Porto Alegre, está com atendimento descentralizado na Capital. Ainda não há previsão de abertura do local porque o prédio pertence ao governo federal.

O atendimento do Sine Municipal que funcionava no Centro Histórico é realizado em cinco subprefeituras. O público é atendido de maneira presencial em cinco locais, de segunda a sexta-feira. Na Subprefeitura Nordeste, das 9h às 17h (rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana, Parque Chico Mendes) e na Subprefeitura Cruzeiro, das 9h às 17h (rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Tereza).

Na Subprefeitura Restinga, o público é atendido das 9h às 12h e das 13h30 às 17h (rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga). Na Subprefeitura Norte, o serviço funciona das 9h às 17h (rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi). Na Subprefeitura Humaitá/Navegantes, as pessoas interessadas nas vagas de emprego recebem atendimento das 9h às às 17h (avenida Cairu, 721, terminal de ônibus, no bairro Navegantes).

Serviço estadual está funcionando dentro do Tudo Fácil do Pop Center TÂNIA MEINERZ/JC

No âmbito estadual, a FGTAS informa que foi colocado um cartaz na sede do prédio do Sine Municipal da avenida Sepúlveda para informar as pessoas que eram atendidas na sede do Sine/FGTAS da rua José Montaury - fechado em função da enchente. Uma nova unidade do Sine/FGTAS, no Centro Histórico, será inaugurada no primeiro semestre deste ano na rua Marechal Floriano Peixoto. A gestão da unidade é do governo do Estado.

O público que vai em busca de emprego encontra o cartaz com a mensagem: "FGTAS/Sine em Porto Alegre está no Tudo Fácil: 3º andar do Pop Center na avenida Júlio de Castilhos, 235, ou pela rua Voluntários da Pátria, 220, com atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h".