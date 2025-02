Ibovespa oscila para baixo à tarde, perto da estabilidade, a 128,5 mil pontos

Após três dias de ganhos, o Ibovespa se estabilizou, com leve ajuste de baixa nesta terça-feira em que cedeu apenas 0,02%, aos 128.531,71 pontos, mais perto da mínima (128.012,49) do que da máxima (129.293,71) da sessão, em que saiu de abertura aos 128.552,68 pontos. O giro financeiro convergiu para R$ 22,8 bilhões, vindo de moderação, ontem, com o feriado nos Estados Unidos na abertura da semana. No mês, o Ibovespa segue no positivo (+1,90%) e na semana sobe 0,24%.O bom desempenho de Vale (ON +0,67%) e, em especial, de Petrobras (ON +1,86%, PN +1,83%) não foi o suficiente para compensar perdas em ações do setor financeiro, como Itaú (PN -0,33%) e Bradesco (ON -0,27%, PN -0,08%), em dia negativo para o segmento de utilities, com Eletrobras (ON -1,24%, PNB -1,72%) à frente. O setor de siderurgia avançou, com destaque para CSN (ON +1,14%) e Usiminas (PNA +1,51%).Na ponta ganhadora do Ibovespa, BB Seguridade (+4,47%), que divulgou balanço trimestral na noite anterior, além de Minerva (+2,79%) e Azzas (+2,56%). No lado oposto, Pão de Açúcar (-6,69%) - que divulga balanço após o fechamento de hoje - e Assaí (-5,78%) - também em temporada de resultados, programados para amanhã -, ao lado de LWSA (-4,62%), SLC (-3,94%) e de Magazine Luiza (-3,52%) no encerramento."Tem havido entrada de fluxo estrangeiro para Brasil, tanto em Bolsa como para aplicações em renda fixa, no momento de redução do risco-país", diz Virgílio Lage, especialista da Valor Investimentos, referindo-se à relativa melhora na percepção dos investidores sobre as condições locais, após a forte pressão observada no fim do ano passado em razão de fatores como a perspectiva fiscal doméstica e a expectativa negativa, então, quanto ao que Donald Trump faria na abertura de seu segundo mandato na Casa Branca, desde 20 de janeiro.Na sessão, a emissão de títulos soberanos pelo Tesouro Nacional foi uma noticia positiva para o fluxo financeiro, com efeito para o dólar que fechou em baixa de 0,41%, a R$ 5,6893, aponta Paula Zogbi, gerente de Research da Nomad. "Além disso, a alta das commodities no ano até agora favorece os fluxos da balança comercial do Brasil, gerando pressão vendedora no câmbio por parte dos exportadores", acrescenta.Ainda assim, apesar do câmbio mais favorável, o Ibovespa, que subia pouco mais de 0,5% na máxima da sessão, perdeu força ao longo da tarde, oscilando para o negativo em direção ao fechamento. Empresas do setor de seguros puxaram o Ibovespa para cima, mas o movimento foi contrabalançado por ações como a do Pão de Açúcar, após analistas do JPMorgan terem cortado a recomendação para o papel, mencionando desafios da empresa na geração de caixa, em cenário de inflação pressionada pela alta dos preços de alimentos - contexto que também afeta o desempenho da ação do Assaí, assim como Pão de Açúcar na ponta negativa do Ibovespa no fechamento.