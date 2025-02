Postos reagem a acusações de Lula e dizem que impostos são os vilões dos combustíveis

As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que os consumidores estariam sendo assaltados por intermediários na venda de combustíveis provocaram reação em entidades que representam o setor. Para eles, a culpa pela gasolina cara é dos impostos.

Desde a última semana de 2022, as margens de lucro do setor caíram, enquanto a carga tributária disparou com a volta da cobrança de impostos federais e do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), que haviam sido cortados pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Em evento da Petrobras na segunda-feira, Lula disse que o consumidor "precisa saber quem xingar". "O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49", afirmou.

Em nota, a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes) afirmou que, no fim de janeiro, impostos representavam, em média, R$ 2,05 por litro de gasolina, o dobro da fatia que fica com postos e distribuidoras.

"O maior vilão dos altos preços dos combustíveis no Brasil é o peso dos impostos", disse o Paranapetro, sindicato que reúne os revendedores do Paraná, em nota em que diz repudiar as declarações do presidente.

No setor de gás de botijão, o sentimento é de frustração, diz uma fonte. Nesse segmento, a carga tributária é menor, pois os impostos federais estão zerados, mas essa fonte alega que as margens estão pressionadas pelo elevado custo de capital, que encarece o investimento na compra do produto da Petrobras com pagamento antecipado.

Executivos do setor de combustíveis afirmam que as declarações de Lula remetem a Bolsonaro, que também culpava postos e distribuidoras pelos preços elevados e chegou a defender a venda direta por refinarias para baratear os combustíveis.

Seu governo chegou a aprovar a venda direta de etanol hidratado entre usinas e postos, mas essas operações representaram em 2024 apenas 1,6% do volume total vendido no Brasil - o mercado já alertava que dificuldades logísticas tornariam a medida ineficiente.

Para a gasolina e o diesel, a venda direta só funciona envolvendo grandes consumidores com infraestrutura própria, já que refinarias não têm equipamentos para abastecer veículos e os dois produtos precisam ser misturados a biocombustíveis.

Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) e da Petrobras, mostram que a retomada da cobrança dos impostos federais e o descongelamento do ICMS tiveram grande impacto sobre o preço dos combustíveis sob Lula.

Entre dezembro de 2022 e o último dia 15, o preço médio da gasolina nos postos brasileiros subiu 16,24%, em valores já corrigidos pela inflação. A parcela do ICMS subiu 50% e os impostos federais, antes zerados, chegaram a R$ 0,69 por litro. As margens de distribuição e revenda subiram 8,7%.

O preço do diesel caiu 8,2% no período, puxado por cortes nas refinarias, mas o ICMS subiu 62,3% e os impostos federais foram de zero a R$ 0,32 por litro. As margens de distribuição e revenda caíram 7,7%.

O botijão de gás ficou 10,7% mais barato no período, também com ajuda da Petrobras. As margens foram reduzidas em quase 10% e o ICMS subiu 46,67%.

A cobrança de impostos federais sobre os combustíveis foi retomada em etapas, entre março de 2023 e janeiro de 2024. Congeladas em 2021, as alíquotas de ICMS passaram a ser reajustadas também a partir de 2023.