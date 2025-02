Tesouro anuncia emissão de títulos em dólares no mercado internacional

O Tesouro Nacional informou que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional nesta terça-feira (18). De acordo com o comunicado do órgão, será realizada a emissão de um novo benchmark de dez anos, com vencimento em 2035. A operação é liderada pelos bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta terça-feira.

"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira", diz a nota sobre a primeira emissão externa de bonds no ano.

Fontes relataram que a captação externa varia entre US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão e que foi indicada como ideia de remuneração aos investidores taxa de 7,05%.

Em janeiro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse ao Broadcast que havia interesse em realização uma nova operação neste ano, mas aquele momento era de avaliação do mercado.