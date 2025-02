Incêndio afeta subestação no Polo Petroquímico de Triunfo

Um incêndio em uma subestação de energia da Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo, ocasionou um grande volume de fumaça na tarde desta sexta-feira (14), sendo possível avistá-la de Porto Alegre. Além disso, a ocorrência fez com que a companhia operasse com o flare (dispositivo padrão de segurança utilizado pelas indústrias químicas e petroquímicas) acionado em duas de suas unidades operacionais.Segundo nota da Braskem, com uma chama que também pode ser vista à distância, o flare é integralmente controlado e previsto, “seguindo os mais rigorosos padrões e normas internacionais de segurança da indústria para a queima controlada de eventuais gases residuais”.Quanto ao incêndio na subestação de energia, a empresa informa que equipes da brigada de emergência controlaram a situação e não houve dano ao meio ambiente ou à segurança dos integrantes da companhia.