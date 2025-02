Com lucro de R$ 916,1 milhões, Banrisul anuncia que investirá no Centro de Porto Alegre

Após divulgação de lucro líquido de R$ 916,1 milhões em 2024, na manhã desta quinta-feira (13), o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, assegurou que o banco investirá em uma das regiões da capital gaúcha que tem sofrido pela retomada desde a pandemia e da enchente. “Não vamos abandonar o centro de Porto Alegre. Seria bem fácil o banco alugar um prédio na (avenida) Dom Pedro, mas não fará isso porque temos compromisso com a história do Rio Grande do Sul”, disse, antecipando detalhes de inaugurações no coração da cidade.

“As duas agências bancárias mais bonitas do Estado serão no centro de Porto Alegre: uma na Rua da Praia e uma no tradicional prédio que era da antiga Mesbla. Serão duas agências com novo conceito, sem porta giratória, para que as pessoas sejam bem recebidas, com café e wi-fi gratuito. Queremos transformar o Banrisul num ponto de referência para a sociedade e para a cultura do Rio Grande do Sul”, complementou, lembrando que o Banrisul foi idealizado por Assis Brasil, que tinha como preocupações a agricultura e a cultura.

Banco acredita que região central seja importante para o Rio Grande do Sul TÂNIA MEINERZ/JC

As falas foram proferidas justamente da agência central do banco, em um café da manhã para a imprensa. Outro destaque da apresentação refere-se ao anúncio relativo ao crédito imobiliário, ativo mais escasso no Brasil atualmente por conta do aumento da Taxa Selic, que torna a poupança menos atrativa. O volume de dinheiro fica enxugado, pois é dela que saem os recursos para bancar a cadeia habitacional.

“O setor imobiliário está com dificuldades com a queda da poupança, mas, como ele gera muito emprego, não podemos deixá-lo desassistido”, ressaltou. Será disponibilizado R$ 1 bilhão de crédito ao setor da construção pelos próximos dois anos, exclusivamente para obras financiadas pelo Banrisul.

Em 2024, o Banrisul investiu R$ 474 milhões em tecnologia, conforme o presidente. O objetivo dos aportes é tornar o banco mais produtivo no ambiente digital e mais confortável e seguro para os clientes. Ainda foram detalhadas outras novidades, como o caixa eletrônico que permitirá que não correntistas também acessem os serviços.

O lucro líquido do Banrisul em 2024 é o maior dos últimos anos. Em 2022, o banco lucrou R$ 781,3 milhões e em 2023, R$ 871,1 milhões. O crescimento entre 2024 e 2023, portanto, foi de 5,2%. O desempenho no ano reflete, especialmente, o avanço da margem financeira, da carteira de crédito e das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias. A expectativa para 2025 é de continuidade da expansão.

Os números, para Lemos, indicam uma “caminhada para o futuro com tranquilidade”. “Teremos um ano difícil no crédito no Brasil devido à alta da Selic. Mas o Rio Grande do Sul terá uma situação diferente graças ao trabalho do governador Eduardo Leite, que lidera a reestruturação do Estado. Estão previstos R$ 14 bilhões nos próximos dois anos em investimentos públicos”, explicou.

Os resultados em números:

• A carteira de crédito avançou 15,6% no ano, para R$ 62,1 bilhões em dezembro de 2024, influenciada, especialmente, pela ampliação no saldo em crédito comercial, crédito rural, financiamentos de longo prazo e câmbio. O crédito comercial, a maior carteira do Banco, totalizou R$ 37,8 bilhões, com crescimento de 8,6% no ano.

• No ano de 2024, foram abertas 74,3 mil contas, mais de 24,2 mil limites de cheque especial e em torno de 23 mil solicitações de cartões de crédito.

• O Banrisul contava com uma base de 1,25 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de dezembro de 2024. No ano, foram realizadas 106,1 milhões de transações, somando uma movimentação financeira de R$ 10,7 bilhões, 9,3% superior ao mesmo período de 2023.