Eduardo Leite vai a Brasília discutir questão da usina de Candiota 3

Entre 16h30min e 17h30min desta quarta-feira (12) está previsto um encontro entre o governador gaúcho Eduardo Leite e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A reunião acontece em Brasília e o foco da pauta é a termelétrica a carvão Candiota 3, que está desligada desde o começo deste ano quando terminou o contrato de fornecimento de energia da usina.

Também participam do encontro o prefeito candiotense, Luiz Carlos Folador (MDB), diversos deputados gaúchos (estaduais e federais), o presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS), Fernando Zancan, além de outros políticos e representantes empresariais. As opções colocadas na mesa atualmente para a prorrogação da vida útil da usina abrangem ações dentro do Congresso Nacional ou a realização de uma Medida Provisória (MP) pelo governo federal, porém não se descarta a possibilidade de que a unidade seja definitivamente desativada.

Projeto de Lei (PL) 576 Inicialmente, os defensores da térmica tinham a esperança que o, que tratava da energia eólica offshore (no mar), mas continha um artigo que estendia o prazo da geração da usina gaúcha, resolvesse a questão. No entanto, o item que beneficiava o empreendimento foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, os vetos no PL serão analisados pelo Congresso Nacional.

Conforme a Âmbar Energia, empresa responsável por Candiota 3, a usina gera 500 empregos diretos, entre funcionários e terceirizados, e contribui com mais de R$ 80 milhões por ano em tributos. Com capacidade instalada de 350 MW, fornece 9% da energia consumida no Rio Grande do Sul, suficiente para atender a 1 milhão de pessoas.