Bolsas da Ásia fecham mistas, após Trump confirmar tarifas ao aço e alumínio

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmar a aplicação de tarifas a importações de aço e alumínio.O índice Hang Seng caiu 1,06% em Hong Kong, a 21.294,86 pontos, em um dia de provável realização de lucros após o recente rali de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,71% em Seul, a 2.539,05 pontos, e o Taiex subiu 0,57% em Taiwan, a 23.384,05 pontos. No Japão, não houve negócios hoje em função de um feriado.Na China continental, os mercados ficaram no vermelho, pressionados por ações de consumo e do setor imobiliário. O Xangai Composto recuou 0,12%, a 3.318,06 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou baixa de 0,49%, a 2.007,99 pontos.Ontem, Trump cumpriu a ameaça de tarifar todas as importações de aço e alumínio dos EUA em 25%, alimentando temores de uma ampla guerra comercial. Neste mês, EUA e China também impuseram tarifas a produtos um do outro, e ainda não deram sinais de negociações para reverter a cobrança.Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, interrompendo uma sequência de dois pregões em baixa. O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,01% em Sydney, a 8.484,00 pontos