Junta Comercial do RS participa da Operação Verão Total 2025

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), vinculada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), participa da Operação Verão Total 2025. O projeto é uma iniciativa do governo do Estado, coordenada pelo vice-governador Gabriel Souza, que tem como objetivo levar os serviços da autarquia aos moradores e veranistas durante o mês de fevereiro. Durante sua participação no projeto, a JucisRS quer facilitar o acesso dos empreendedores locais e dos turistas à formalização de empresas, além de esclarecer dúvidas sobre os processos envolvidos, desburocratizando o atendimento. Para o titular da Sedec, Ernani Polo, iniciativas como esta estão alinhadas com a proposta do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável de promover um ambiente propício para a abertura, desenvolvimento e manutenção de negócios no Estado. “O governo do RS busca estimular o empreendedorismo gaúcho, trabalhando por um Rio Grande do Sul mais próspero, com foco em gerar emprego e renda para a população. Uma das maneiras para fazermos isto é facilitar a vida de quem quer empreender”, ressaltou. A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo destaca a importância do Órgão de Registro no projeto. “Buscamos sempre apoiar e participar de projetos como a operação Verão Total que possibilita levarmos os nossos serviços para diversas regiões, promovendo cada vez mais o empreendedorismo no Estado”, disse. A Operação Verão Total é distribuída em cinco eixos: mobilidade, segurança pública, desenvolvimento econômico, bem-estar social e comunicação e a programação inclui tendas de atendimento e serviços relacionados à segurança dos banhistas, educação no trânsito, saúde, turismo e conscientização ambiental. A ação é uma parceria entre diversas secretarias e órgãos públicos, além de equipes de Saúde, Meio Ambiente e Comunicação. A ação já passou por Cassino e Arambaré. Cronograma:11/2: Mostardas 12/2: Balneário Pinhal 13/2: Xangri-lá 14/2: Tramandaí 18/2: Torres 20/2: Capão da Canoa 22/2: Pelotas