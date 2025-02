Suspensão temporária de contratos da GM é aprovada em assembleia

A suspensão temporária dos contratos da fábrica da General Motors (GM), em Gravataí, a partir de 22 de abril, foi aprovada durante a Assembleia Geral Unificada, realizada no estacionamento da fábrica, nesta segunda-feira (10). Mesmo com os termômetros marcando 35°C, aproximadamente 2 mil trabalhadores participaram da reunião.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), Valcir Ascari, praticamente todos trabalhadores impactados participaram da assembleia. "Esperamos que o mercado retome, a GM sempre vendeu muito bem os produtos dela”, reforçou Ascari.A principal reivindicação do sindicato era pelo. Em nota, a GM reforçou que “a medida, que afetará parcialmente a produção, foi acordada com o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí e aprovada em assembleia pelos empregados”.Durante o mês de fevereiro, os trabalhadores da montadora saem em férias coletivas e days offs (folgas remuneradas). Após a retomada, parte da equipe será dispensada em abril. Dessa forma, ade abril a junho.Conforme Ascari, além do pagamento do 13° e do PPR, outras medidas foram acordadas durante a assembleia. “O sindicato também garantiu qu”. A reunião desta segunda durou aproximadamente uma hora.De acordo com a GM, “a decisão busca alinhar a produção à demanda atual do mercado”. Por meio de nota, a montadora assegurou o “acompanhamento contínuo do cenário econômico para ajustar suas operações conforme necessário nos próximos meses”. O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, já havia confirmado que qualquer redução de fabricação no local acabaria impactando o município, uma vez que ae.O número de emplacamentos de carros Onix, principal veículo produzido pela GM, tem caído nos últimos anos. Em 2024, o valor acumulado de emplacamentos até dezembro foi de 97.503, segundo dados da Fenabrave. Já em 2023, foram 102.043 e, em 2020, na pandemia - quando o Onix liderou o ranking de emplacamentos -, foram 135.351. Nesse período, a GM deixou de operar o terceiro turno na fábrica da cidade.