Governo prepara espaço para debates sobre resiliência e reconstrução no South Summit

Na quarta edição do South Summit Brazil (SSB), a primeira após as enchentes de 2024, o governo do Rio Grande do Sul convidará especialistas para tratar de temas como resiliência e reconstrução. O evento ocorrerá de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre. O RS Innovation Stage, como nas últimas três edições receberá painéis, palestras e dinâmicas envolvendo uma diversidade de conteúdos. Na edição do ano passado, mais de 200 propostas participaram da seleção, com representantes de todos os ecossistemas regionais de inovação do Rio Grande do Sul e uma grande abrangência de temas. As inscrições de temáticas para o RS Innovation Stage estão abertas até 24 de fevereiro. Para participarem, startups, empresas, universidades e outras instituições devem enviar uma proposta para análise do Conselho Curador (Decreto 57.865, de 8 de novembro de 2024, e Portaria Sict 064/2024), coordenado pela Sict. Os selecionados serão informados, por e-mail, a partir de 12 de março.Trilhas de conteúdo A edição de 2025 do South Summit Brazil terá como mote “Para além da resiliência”. Haverá cinco grandes trilhas de conteúdo abrangendo diversos temas: