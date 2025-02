Dos 65 decretos de estiagem no RS, dois já são reconhecidos pela União

Com um intervalo de apenas dois dias, o número de municípios com decreto de situação de emergência pela estiagem no Rio Grande do Sul aumentou de 50 para 65. Deste total, dois já foram reconhecidos pela União, sendo Santa Margarida do Sul, na Região Central, e Manoel Viana, na Fronteira Oeste - ambos estão sem chuva há praticamente dois meses.

LEIA TAMBÉM: O que pode reduzir os prejuízos das lavouras com a estiagem no RS

Segundo a Defesa Civil, além do próprio órgão, o registro do desastre no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2IC) é feito pelas Coordenadorias Municipais de Proteção. Os órgãos federais também fornecem essa informação por meio da inserção no sistema. “Se o município precisar de auxílio, pode se utilizar desse trâmite para solicitar a homologação do Estado e o reconhecimento em esfera federal e, posteriormente, encaminhar sua demanda por recursos”, explicou a Defesa Civil, em nota.



O processo busca comprovar que o município passa por uma situação de risco à população e perdas na produção agrícola. Dessa forma, a medida possibilita que os municípios impactados possam acessar recursos, auxílios e benefícios dos governos federal e estadual. Até essa sexta-feira (7), as autoridades tanto Manoel Viana quanto de Santa Margarida do Sul alegam não terem recebido recursos do governo federal. A expectativa é que a ajuda chegue a partir do dia 15 de fevereiro.



De acordo com a Emater-RS, entre os fatores, a demora está relacionada com a verificação das informações, que é impactada pelo fato da estiagem ainda estar em andamento. “Uma das peças fundamentais é o laudo circunstanciado. Os profissionais da Emater, juntamente com as secretarias da agricultura e desenvolvimento rural, formam as informações do dano e materializam no laudo, que irá transitar com o Estado e a União”, explica o diretor técnico da Emater-RS, Claudinei Baldissera.



A falta de chuva tem impactado diferentes setores, incluindo a produção agrícola e o próprio consumo de água pela população. Em Santa Margarida do Sul, o principal problema está direcionado aos produtores rurais que possuem financiamento das lavouras. “O impacto será mais adiante, quando eles terão que vender a produção para pagar os bancos. Nossa briga para auxiliar esses produtores é fazer com que o governo federal dê algum suporte para este momento”, reforça o secretário de Administração, Rogério Neves. Devido ao cenário vivenciado nos últimos anos, com três anos de estiagem e um de enchente, “o adiamento da dívida não irá ajudar”.



Dos 2,5 mil habitantes, 80% estão localizados na área rural. O impacto da estiagem é mais evidente na plantação de soja. “O cenário nas lavouras de soja é entristecer, em alguns casos as perdas são acima de 50% e em outros já atingem 100%”. Uma parte da produção foi plantada no último ciclo da safra, o que significa que, provavelmente, não pegou chuva. A plantação já havia sido impactada sete meses antes com as enchentes. “Perdemos praticamente uma safra inteira”, complementa Neves.