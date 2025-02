Importação em janeiro é a maior da série histórica para o mês, mostra MDIC

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, disse nesta sexta-feira, 7, que o valor de importações registrado no mês passado, de US$ 23,016 bilhões, é o maior da série histórica para meses de janeiro. A corrente de comércio também foi recorde, com US$ 48,2 bilhões no mês, contra US$ 47,2 bilhões registrados em janeiro de 2024.



O número de importações no mês passado foi mais impactado pelo avanço no volume, que cresceu 19,5%. A compra de bens de capital teve alta de 21,5% no volume. Esse indicador no caso dos bens intermediários cresceu 20,3% ante janeiro de 2024.

Brandão destacou, por exemplo, as importações de motores e máquinas não elétricos, que cresceram 56,7% no mês passado. No caso dos combustíveis, a importação teve alta de 3,4%, impactada positivamente pelo volume (+10,7%), já que os preços recuaram 6,5%.



Um destaque negativo nas importações foi a compra de veículos automóveis de passageiros, que caiu 37,7%, queda puxada pelo recuo de preços (7,7%) e de volume (32,5%).



O coordenador-geral de Estatísticas do MDIC, Saulo Castro, também informou que, pela revisão tradicionalmente feita pela Secex, o superávit da balança de 2024 foi levemente ajustado para US$ 74,176 bilhões, contra US$ 74,6 bilhões divulgado no início de janeiro.



"Essa revisão fazemos todos os meses. A diferença é que essa foi a última que fizemos para 2024. É uma revisão normal, ordinária. Agora, o número de 2024 estabiliza", explicou Castro.



As exportações somaram US$ 337,046 bilhões e as importações foram de US$ 262,869 bilhões.