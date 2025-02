CPFL Energia amplia projeto de apoio a comunidades impactadas por calamidades no RS

A CPFL Energia, controladora da distribuidora gaúcha RGE, anunciou aprovações junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de três projetos de reflexo social que têm o objetivo de promover a eficiência energética e apoiar comunidades afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O primeiro deles denominado 'Grande Relevância em Hospitais' beneficiará 40 instituições de saúde com sistemas fotovoltaicos, lâmpadas LED, geradores de emergência e melhorias nas entradas de energia. Com um investimento de R$ 23,7 milhões.

Conforme nota da empresa, a iniciativa busca otimizar o consumo de energia e fortalecer o suporte a essas entidades severamente impactadas pelas enchentes. A segunda iniciativa, com foco nos consumidores residenciais, nomeada como "Grande Relevância Residencial”, prevê investimentos de mais de R$ 22 milhões e contempla a reforma de 1 mil padrões de entrada, a instalação de 2 mil trocadores de calor (chuveiros inteligentes), a doação de 20 mil lâmpadas LED, além da entrega de 2,5 mil geladeiras. Adicionalmente, as distribuidoras Copel, Cemig e Enel irão subsidiar através de seus recursos do Programa de Eficiência Energética outras 2 mil geladeiras, alcançado o montante total de 4,5 mil equipamentos.

O terceiro projeto é o de "Grande Relevância em Escolas Públicas", que destinará R$ 4,2 milhões para fornecer lâmpadas LEDs, refrigeradores, freezers e ares-condicionados. O objetivo é melhorar a eficiência energética das instituições educacionais e oferecer suporte às escolas afetadas. Aliados a estes investimentos, em agosto de 2024, a CPFL já iniciou o atendimento de clientes residenciais de Baixa Renda afetados pela calamidade com investimento de R$ 15 milhões.



Juntos, os projetos alcançarão um investimento de cerca de R$ 65 milhões, viabilizando a substituição de equipamentos danificados pelas enchentes, fornecendo equipamentos mais eficientes em comparação com os que existiam, gerando uma economia nas contas dos clientes beneficiados. “Estamos orgulhosos em anunciar mais estas iniciativas em benefício da população do Rio Grande do Sul, inclusive com apoio de outras distribuidoras”, afirma o diretor de Estratégia e Inovação do grupo CPFL, Bruno Monte.