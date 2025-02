Alugueis residenciais aumentaram 17,6% em 2024 em Porto Alegre

Ao mesmo tempo que o valor dos aluguéis residenciais aumentou 17.67% em Porto Alegre no ano passado, a oferta média de imóveis para alugar apresentou uma redução de 28,93%. Os dados fazem parte do levantamento Panorama do Mercado Imobiliário, apresentado nesta quinta-feira (6) pelo Secovi/RS-Agademi.

Conforme o estudo, no mesmo período, os imóveis comerciais registraram um aumento de 2,81% na oferta. Já os preços médios dos aluguéis dos imóveis comerciais apresentaram queda de 0,14%.

Ainda de acordo com o levantamento, o tempo médio para alugar um imóvel na capital gaúcha em 2024 foi de aproximadamente 13 meses e a rentabilidade residencial dos apartamentos de 1 dormitório foi de 7,49% ao ano.

O estudo também mostra que as vendas de imóveis em Porto Alegre tiveram um recuo em relação a 2023, tendo uma diminuição de 3,64% na quantidade de guias Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pagas. Já para Canoas, no mesmo período, a redução foi mais expressiva, correspondendo a um decréscimo de 14% nos imóveis transacionados.

De acordo com a análise da economista-chefe das entidades, Lucineli Martins e da estatística do Setor de Inteligência de Mercado Bruna Freitas, as enchentes afetaram principalmente os imóveis comerciais, seja pela destruição completa de negócios, seja por uma menor circulação de pessoas nas ruas devido a obras ou funcionamento dos trens. Já as taxas de juros elevadas impactam a aquisição de imóveis residenciais. As novas restrições do crédito dificultaram a compra dos imóveis, o que tende a continuar estimulando o mercado de locações.

Confira os bairros que mais venderam imóveis em 2024 em Porto Alegre