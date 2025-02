Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY; BYD salta com expectativa para coletiva

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, seguindo o desempenho positivo de Wall Street, em meio a um alívio em preocupações com tarifas e um salto nas ações da montadora chinesa de carros elétricos BYD.O índice Hang Seng avançou 1,43% em Hong Kong, a 20.891,62 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,61% em Tóquio, a 39.066,53 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,10% em Seul, a 2.536,75 pontos, e o Taiex assegurou alta de 0,67% em Taiwan, a 23.316,60 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,27%, a 3.270,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou avanço de 2,34%, a 1.964,55 pontos.O apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem pelo segundo pregão consecutivo ontem, com a ajuda de alguns balanços de tecnologia.A falta de novidades na disputa tarifária dos EUA com grandes parceiros comerciais também favoreceu a demanda por ações. Depois de suspender tarifação de 25% ao Canadá e ao México por um mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não conversou com o líder chinês, Xi Jinping, sobre uma possível reversão do embate tarifário entre as duas maiores economias do mundo.A BYD, que anunciou uma coletiva de imprensa para semana que vem sobre sua estratégia para "carros inteligentes", foi destaque na Ásia hoje. As ações da fabricante de veículos elétricos saltaram 11,5% em Hong Kong e 10% em Shenzhen. Analistas têm a expectativa de que a BYD, que vem incomodando cada vez mais a Tesla de Elon Musk, passe a utilizar sistemas de direção autônoma em seus carros mais baratos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, acompanhando Wall Street e os mercados asiáticos. O S&P/ASX 200 avançou 1,23% em Sydney, a 8.520,70 pontos.