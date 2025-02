SIM Rede de Postos inaugura sede exclusiva em Flores da Cunha

A SIM Rede de Postos, empresa do ecossistema Argenta, inaugurou instalações próprias em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Até então, a SIM estava localizada junto à sede administrativa da Argenta, que permanece próxima à nova estrutura. O novo prédio exclusivo da rede de postos conta com uma área total de 1.400m², que agora é a casa para os times que trabalham no negócio e desenvolvem projetos estratégicos para impulsionar o crescimento da marca. A arquitetura do novo espaço foi inspirada no universo dos postos SIM: a fachada remete às lojas de conveniência, mantendo a característica estrutural na cor verde. E o totem segue o mesmo padrão das unidades de varejo, reforçando a identidade visual, assim como espaços internos, que contemplam uma área de descompressão que pode ser usada para bate-papos e descanso. Na recepção, um telão de boas-vindas anuncia e identifica os visitantes. Diego Panizzon Argenta, diretor-superintendente da SIM, afirma que o novo espaço contribui para facilitar a interação e colaboração entre os setores em um momento estratégico para a expansão e projetos da rede de varejo. Diversas áreas da empresa estão reunidas em um único prédio. São mais de 100 colaboradores que agora centralizam no local todas as operações da rede de postos e conveniências. No espaço há também uma loja piloto, onde os funcionários podem usufruir de um mix de produtos de conveniência e também fazer testes de produtos, expositores e tecnologias.“Investirmos em um espaço exclusivo da marca é parte de um movimento que fazemos para posicionar ainda melhor nosso negócio, alinhados ao propósito de estar sempre próximos das pessoas, levando qualidade e inovação em produtos e serviços, sempre colocando o cliente no centro de todas as decisões”, diz.