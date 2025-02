Sistema Fiergs inaugura nova unidade do Senai-RS em Venâncio Aires

Com a presença de lideranças empresariais, foi inaugurado nesta quarta-feira (5) o Centro de Formação Profissional Senai Frederico Closs, em Venâncio Aires. O novo espaço conta com uma área construída de 1,4 mil metros quadrados, podendo atender até 600 alunos nos turnos da manhã, tarde e noite. Esse complexo possibilitará cursos nas áreas de metalmecânica, eletroeletrônica, automação industrial e gestão, contando com laboratórios modernos, como o Senai Lab, que aproximam os alunos da Indústria 4.0. Além disso há uma área preparada para receber as Unidades Móveis do Senai, permitindo à comunidade acessar outros ramos de atuação da entidade. As informações são da Assessoria de Imprensa do Sistema Fiergs.

“Este Centro de Formação reflete o empenho da indústria em oferecer uma educação profissional de alta qualidade, numa estrutura inovadora”, destacou o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier. Ele lembrou que a nova unidade, assim como tantas outras ações, “são uma resposta dos industriais ao desafio que une a nossa economia: a necessidade de formar mão de obra qualificada”.