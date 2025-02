Queda das commoditeis e de NY pesa no Ibovespa, que volta a operar nos 124 mil pontos

A desvalorização das commodities e dos índices futuros de ações em Nova York dificultam uma direção ao Ibovespa nesta quarta-feira (5), na esteira dos resultados melhores do que o esperado da produção industrial brasileira. Além disso, o tema tarifas fica no foco dado que os Estados Unidos e a China ainda não conversaram sobre o assunto após o governo americano impor taxas a Pequim e este retaliar. Ontem, o Índice Bovespa fechou com queda de 0,65%, aos 125.147,42 pontos.Aqui, destaque ao avanço das ações de grandes bancos na esteira do balanço do Santander Brasil. A Unit da instituição sobe quase 5,00% e influencia os papéis do segmento. O banco teve lucro líquido recorrente de R$ 3,855 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 74,9% no comparativo anual, enquanto na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a variação foi positiva em 5,2%. Após o fechamento dos mercados sairá o balanço do Itaú Unibanco."Cria expectativa positiva para os próximos resultados, por isso as ações dos demais bancos sobem", avalia Patrick Buss, operador de renda variável da Manchester Investimentos.Quanto à produção industrial brasileira, houve recuo de 0,3% em dezembro ante novembro, ficando perto do teto das estimativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1%. No ano, cresceu 3,1% em relação ao teto de 3,2%."O cenário de atividade forte é ruim. Se fosse num momento de normalidade da economia, seria bom. Mas como há problemas, as taxas de juros estão abrindo", pontua Gustavo Jesus, sócio da RGW Investimentos.Lá fora, o quadro é de cautela após decepção com os resultados de balanços da Alphabet (Google) e AMD. Ao mesmo tempo fica no foco a Apple, em meio à notícia de que a China estuda investigar políticas e tarifas da loja de aplicativos da empresa, diante da guerra comercial entre EUA e China."O mundo está de olho no que o Trump fará, se as mudanças prometidas serão cumpridas e qual será o nível das mudanças", diz Jesus, da RGW Investimentos.Na volta do feriado do ano-novo lunar, o principal índice acionário chinês, o minério fechou em baixa de 0,99%, em Dalian. Ainda assim, as ações passaram a subir por volta das 11 horas.Nos Estados Unidos, a pesquisa ADP de criação de empregos no setor privado americano mostrou geração de 183 mil postos em janeiro, acima do previsto, de 150 mil. Já o déficit da balança comercial dos EUA cresceu 24,7% em dezembro de 2024 ante o mês anterior, a US$ 98,43 bilhões. O valor veio acima do previsto.Além do debate das tarifas, investidores também focam em dados americanos após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) ter mantido os juros entre 4,25% e 4,50% ao ano no final de janeiro, sem se comprometer com os próximos passos. "Há certa cautela com o quadro de juros", diz Buss, da Manchester Investimentos.Às 11h12, o Ibovespa cedia 0,17% aos 124.938,32 pontos, perto da mínima de 124.809,74 pontos (-0,27%). Na máxima subiu 0,32% (125.545,25 pontos), vindo de abertura em 125.146,15 pontos. Vale tinha alta de 0,26% e Petrobras recuava em torno de 0,50%. O petróleo cedia acima de 1,00%. No caso de bancos, Banco do Brasil On passava a cair 0,11% e Bradesco zerada a alta. Itaú Unibanco PN subia 0,92%.