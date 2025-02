Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump adiar tarifas ao Canadá e México

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, concordar em adiar tarifas ao Canadá e ao México e em meio a esperanças de que Washington chegue também a um acerto tarifário com a China, que anunciou medidas retaliatórias.Liderado ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,83% em Hong Kong, a 20.789,96 pontos, impulsionado por ações de tecnologia, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,72% em Tóquio, a 38.798,37 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,13% em Seul, a 2.481,69 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,44% em Taiwan, a 22.793,96 pontos.Ontem, Trump fechou acordos provisórios para suspender tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e México por um mês, após os dois países prometerem reforçar a vigilância na fronteira para coibir o tráfico de drogas e a imigração ilegal.A expectativa agora é que o líder americano converse com o presidente da China, Xi Jinping, nas próximas horas na tentativa de reverter tarifas de 10% impostas a produtos chineses. Em retaliação, Pequim anunciou tarifas retaliatórias de 10% a 15% a importações dos EUA e anunciou uma investigação sobre o Google por suposta violação de legislação antitruste.Os mercados da China continental, que estão fechados há mais de uma semana em função do feriado do ano-novo lunar, voltam a operar amanhã (05).Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o alívio com a questão tarifária dos EUA e caiu pelo segundo pregão seguido. O S&P/ASX 200 teve baixa marginal de 0,06% em Sydney, a 8.374,00 pontos.