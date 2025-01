Porto-alegrenses fazem filas em postos antes do aumento previsto para gasolina

Na manhã desta sexta-feira (31) foi possível observar a formação de filas em alguns postos de gasolina de Porto Alegre que ainda não aderiram ao aumento de preço previsto para vigorar a partir deste sábado (1). O incremento do ICMS cobrado sobre os combustíveis vai começar a valer no Rio Grande do Sul e nos outros estados brasileiros. Para cada litro de gasolina e etanol hidratado, o imposto passará de R$ 1,37 para R$1,47 e para o óleo diesel a alteração será de R$ 1,06 para R$ 1,12.

• LEIA TAMBÉM: Aumento do ICMS de combustíveis vigora a partir de sábado

A reportagem do Jornal do Comércio foi a dois postos localizados na Rua Santana no bairro Farroupilha e pôde observar filas de automóveis em busca do preço mais acessível. Enquanto em outros estabelecimentos o valor da gasolina comum já passava de R$6,00, os dois citados ainda não atingiram o preço. O primeiro vendia o litro da gasolina comum a R$5,69 e a aditivada a R$5,89. Já no segundo era R$5,79 a comum e R$5,99 a aditivada.

De acordo com um dos funcionários de um desses postos, a maior quantidade de clientes já podia ser observada desde segunda-feira.

"Na realidade, acabei vindo aqui por caso, nem sabia desse aumento, mas como estou acostumado a rodar de carro o dia inteiro essa coincidência veio em boa hora", afirmou José Luiz Bjorklund, que é taxista há 20 anos em Porto Alegre.

Outra que ficou bons minutos na fila foi a motorista de aplicativo Madga Júlia. "Sempre venho aqui, nem sabia sabia desse aumento previsto para amanhã. Casualmente encontrei meu filho aqui na fila e ele me avisou, ia colocar R$120,00 mas agora resolvi encher o tanque", descreveu.