Porto Alegre vai sediar cerimônia do Prêmio iBest

A cerimônia de entrega dos prêmios iBest será realizada pela primeira vez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de fevereiro. Reconhecido por premiar em 109 categorias os melhores canais, criadores de conteúdo e influenciadores, o iBest é considerado como um “Oscar do Brasil”. Durante o processo de votação, mais de 30 milhões acessaram as plataformas digitais do iBest.Entre os mais de 200 finalistas com presença confirmada, destacam-se Peter Jordan, Flávio Augusto e Joel Jota, e entre os influenciadores gaúchos que também disputam o título de melhor do País estarão presentes Ana Hickmann, Juliano Cazarré e Carmo Dalla Vecchia.Para o CEO do iBest, Marcos Wettreich, o prêmio é a principal ferramenta para a identificação dos influenciadores e conteúdos que mais atraem os brasileiros. “Estamos orgulhosos de realizar a maior premiação do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, em um momento tão importante para o Estado, valorizando a força e o impacto do RS para toda a comunidade digital no País”, salienta.Serão dois dias de programação. No primeiro, o governador Eduardo Leite receberá os finalistas no Palácio Piratini, em evento dedicado a discussões sobre sustentabilidade e os aprendizados pós-enchente. No segundo dia, acontecerá a cerimônia de premiação das 109 categorias, no Teatro Bourbon Country.Conforme Leite, a realização do Prêmio iBest no Estado representa o momento de retomada. "É uma grande satisfação sediar esta cerimônia que reúne os grandes nomes da internet. É também uma oportunidade do nosso Rio Grande mostrar seu progresso e resiliência após um ano de superação", destaca.O Prêmio iBest 2024 é uma realização da iBest Global e conta com o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul como Estado Anfitrião e da Prefeitura de Porto Alegre como Cidade-sede, além do patrocínio do Banrisul e da Caixa.