Números de empregos formais no Rio Grande do Sul crescem 36,4% em 2024

O Rio Grande do Sul criou 63.551 mil vagas de trabalho com carteira assinada em 2024, o que indica crescimento de 36,45% em relação a 2023. O número é resultado de 1.538.595 contratações e 1.475.044 desligamentos no período de janeiro a dezembro do último ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta quinta-feira (30).

A recuperação do mercado de trabalho do RS após a enchente histórica que afetou o Estado em maio contribuiu para que o Sul ocupasse a 3ª posição entre as regiões do Brasil, com saldo positivo de 297.955 postos. Foram 5.211.583 admissões e 4.913.628 demissões no período, somando os números dos três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



O titular da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, destacou a qualificação como um fator determinante para os índices positivos de empregabilidade formal. “Mesmo com os efeitos das cheias, os empregos voltaram a subir. Programas do governo do Estado, como o RS Qualificação e o MEI RS Calamidades, possibilitam a formação necessária para que a população consiga uma ocupação ou uma recolocação no mercado de trabalho”, frisou.



Quatro grupos de atividades econômicas também registraram saldos positivos, sendo os maiores números no setor de serviços, com a geração de 36.868 vagas, e do comércio, com 13.423 postos. A construção e a indústria ocuparam a 3ª e a 4ª posições no ranking, com 6.926 e 6.856 empregos, respectivamente. O único grupamento com saldo negativo no ano foi a agropecuária, com menos 521 vagas formais.



Índices de dezembro



O saldo em dezembro apresentou uma redução de 28.384 empregos. A retração no Estado acompanhou os índices de todas as Unidades da Federação, sendo considerada típica no mês.