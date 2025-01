QuintoAndar lança ferramentas de precificação e busca de imóveis por IA generativa

*de São Paulo

O QuintoAndar lançou, nesta quinta-feira (30), duas novas ferramentas para otimizar a busca por imóveis e facilitar a tomada de decisões na compra, venda ou locação. Um dos novos produtos utiliza a Inteligência Artificial (IA) generativa para proporcionar uma experiência mais intuitiva e personalizada na pesquisa por imóveis. Já a solução QPreço combina tecnologia avançada com dados públicos e históricos de mercado, o que permite análises de preço mais confiáveis e completas. As novidades foram apresentadas no evento “Inovações para morar”, realizado no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Gabriel Braga, CEO e co-fundador do QuintoAndar, lembrou que desde a sua criação a empresa inovou ao ampliar o leque de informações que eram fornecidas sobre os imóveis, divulgando a localização exata e fotos da fachada, por exemplo. “A gente deve amar onde mora, celebramos mais de 700 mil transações imobiliárias realizadas por pessoas que confiaram nessa visão”, afirmou.

Com o uso da IA generativa, a ideia é que a busca pelo imóvel se torne uma experiência ainda mais precisa. O cliente poderá escrever na plataforma do QuintoAndar características específicas sobre o imóvel desejado que vão além das que fazem parte dos filtros de busca, como “cozinha com conceito aberto, “apartamento com chão de taco e iluminado”. A ferramenta utiliza machine learning para identificar nas fotos os imóveis que possuem os requisitos indicados e, a partir daí, irá indicar todos os anúncios correspondentes. Quando não há uma das características solicitadas, será informado que não foi localizado.

A nova inteligência de precificação QPreço vai utilizar os dados públicos de IPTU e ITBI, cruzando com as informações de imóveis similares e também ao histórico de mercado. O objetivo é dar mais clareza e confiança entre as partes. “Sem uma base de dados confiável os proprietários cometem erros, os compradores desconfiam e o mercado perde eficiência. Quem quer comprar demora mais, quem quer vender demora mais”, destacou Lucas Lima, VP do QuintoAndar.

“Estamos focados em resolver alguns dos maiores desafios enfrentados pelos proprietários, compradores e inquilinos. Ao transformar o processo de busca de imóveis, aumentar a transparência nas negociações e oferecer informações claras e confiáveis, ajudamos nossos clientes na tomada de decisão. Nosso objetivo é eliminar a insegurança, utilizando a tecnologia e criando uma experiência mais confiável para quem está prestes a fazer uma transação imobiliária”, salienta Larissa Fontaine, Chief Product Officer (CPO) do QuintoAndar.

Inicialmente, a ferramenta QPreço estará disponível apenas em São Paulo, mas a ideia é que no futuro chegue às outras regiões onde a companhia atua. A nova inteligência de precificação do QuintoAndar fará uma classificação sobre o valor anunciado, indicando se a unidade está acima ou abaixo do preço de mercado, mostrará o histórico de valores negociados pelo imóvel em contratos anteriores e fornecerá dicas sobre a demanda na região.

Também haverá um espaço para condomínios, com a descrição das áreas comuns, fotos atualizadas, tipologia e metragem dos imóveis e a média dos valores negociados pelas unidades do prédio.

Lima reforçou que as novas soluções não vão eliminar o papel do corretor no processo de compra, venda ou aluguel. Assim como outros produtos lançados anteriormente pela companhia, servirão de apoio e facilitador para a atuação dos profissionais.

As duas novas ferramentas serão gratuitas, tanto para as imobiliárias quanto para os demais clientes. A empresa seguirá focada em lançar novos produtos que façam uso da IA. “A IA se tornará cada vez mais parte do dia a dia das pessoas, e este lançamento marca uma nova era na forma de buscar um lar”, disse Larissa.

Questionado sobre o impacto da taxa Selic no mercado imobiliário, Braga pontuou que a alta dos juros leva muitas pessoas a adiar os planos de compra do imóvel, favorecendo o segmento de aluguel. Para além disso, ele disse que é preciso agilizar o processo de compra e venda, que ainda é muito demorado no Brasil.

O QuintoAndar foi fundado em 2013 e, além do Brasil, está presente na Argentina, Equador, México, Panamá e Peru.





Exposição oferece experiência imersiva sobre o conceito de morar





O QuintoAndar inaugura nesta sexta-feira (31) no Auditório Ibirapuera em São Paulo, a mostra "Inovações para Morar". A exposição oferece uma experiência imersiva e tecnológica, convidando os visitantes a refletirem sobre o conceito de morar e como a tecnologia pode conectar necessidades e sonhos, tornando-se uma aliada essencial na busca pelo lar ideal e na realização de negócios mais eficientes. A exposição é dividida em quatro salas imersivas que exploram diferentes perspectivas do morar. No espaço "O Meu Morar", os visitantes ouvem histórias sobre como a casa impacta a vida das pessoas e podem compartilhar suas próprias experiências. Na "Galeria dos Sonhos", uma experiência instagramável permite descrever cenários da casa ideal, que ganham vida em projeções personalizadas. Já na sala "Dados e Descobertas", uma projeção 360° e totens interativos mostram como os dados revelam tendências e padrões que orientam escolhas mais seguras e confiantes ao comprar, alugar ou vender imóveis. A entrada é gratuita.